Pour beaucoup, elle reste une icône. Brigitte Bardot était sur les lèvres de tous les invités d'On n'est pas couché du samedi 24 mars. Philippe Lellouche et Mathilde Bisson étaient présents pour évoquer la pièce Moi non plus, écrite par Bertrand Soulier et avec Jérémie Lippmann. Mathilde Bisson y incarne une Brigitte Bardot de l'année 1967, un jour de décembre où elle rejoint son amant Serge Gainsbourg dans un palace parisien.



Très fière d'incarner la comédienne emblématique, Mathilde Bisson a expliqué qu'elle était très proche de Brigitte Bardot. "Pour moi, le mythe Bardot s'est arrêté en 1965", lui a alors répondu Yann Moix, revenant sur les derniers propos polémiques de l'actrice concernant les musulmans et les homosexuels. "Le problème, c'est que vous êtes devenue très intime avec elle", reproche le chroniqueur à Mathilde Bisson.

Souvent comparée à l'icône BB, la comédienne a tenu à défendre celle qu'elle considère comme son "ange gardien" : "Elle a le droit de dire ce qu'elle pense (...) C'est la femme la plus généreuse que j'ai rencontré". Touché lui aussi par les propos de Yann Moix, Philippe Lellouche lui a répondu : "C'est terrible de nous faire ça, c'est nous mettre mettre dans la posture d'aimer Brigitte Bardot pour ce qu'elle représente ces dernières années".

Plus nuancée, Christine Angot a cherché à calmer les échanges, expliquant : "Je pense qu'elle est émue par Brigitte Bardot qui est une personne. Même avec de la merde dans la tête par moment, elle sera toujours Brigitte Bardot". "La Brigitte Bardot qui existe depuis vingt ans n'est pas la même qu'en 1967", a conclu Yann Moix.