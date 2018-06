Peut-on aimer un animal aussi fort qu'un être humain ?

publié le 18/06/2018 à 07:00

En France, 63 millions d'animaux domestiques vivent à nos côtés (FACCO/TNS SOFRES), ce qui représente un foyer sur deux. Famille, enfants, personnes seules, âgées ou encore confrontées à des problèmes de santé, nous recherchons en effet,la compagnie des chats, chiens, chevaux etc car ils apportent bien-être, apaisement et amour inconditionnel.

Pourquoi les animaux nous font-ils autant de bien ? Quelle est la nature du lien que nous entretenons avec nos amis à poils et à plumes ? Jusqu'où va notre amour pour eux ?

Nos invités

- Anne-Claire Gagnon, vétérinaire et journaliste ; livres : Ce chat qui a changé ma vie et Mon chat sur le divan (Editions Larousse)

- Marc Giraud, naturaliste, écrivain et chroniqueur ; livres : Les Animaux en bord de chemin, Le sex-appeal du crocodile, Zelda la petite abeille vole à l'envers, pour les enfants

