Emmanuel Macron : "Je souhaite le rassemblement le plus large en Europe"

publié le 16/10/2018 à 20:31

L'Europe occupe une place centrale au cœur du projet d'Emmanuel Macron. Lors de son allocution télévisée, le mardi 16 octobre, le chef de l'État a appelé les Français à ne pas céder aux extrêmes comme dans de nombreux pays européens.



"Nous vivons une époque nouvelle et nous serons jugés à l'aune de notre courage (...) Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent et l'Europe bascule, presque partout, vers les extrêmes". C'est pourquoi il refuse de "se soumettre" et appelle les gouvernements à "prendre des décisions rigoureuses".

"Je crois dans ce ressaisissement de notre nation, dans notre capacité à porter notre voix française. Je crois dans ce projet que je veux porter en Europe. C'est pour cela que je souhaite le rassemblement le plus large. Je crois en ce projet que j'irai porter auprès de chacun vous. J'ai confiance en vous, en nous, en notre patrie", conclut-il.