La popularité d'Emmanuel Macron continue de chuter, selon un sondage

et Marie-Bénédicte Allaire

publié le 28/09/2018 à 07:26

La chute continue pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État atteint 32% d'opinion positive en septembre, une baisse de deux points par rapport à août, selon un sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune. Les mauvaises opinions à son égard sont en revanche en hausse d'un point, s'établissant à 67%.



Le Premier ministre Édouard Philippe ne fait guère mieux, même s'il progresse d'un point, avec 39% d'opinion positive. Seul point positif pour l'exécutif, 40% des Français disent attendre encore les résultats de la politique menée par le gouvernement, ce qui pourrait leur laisser l'occasion de remonter la pente.

Ce n'est en revanche pas l'opposition qui peut-être considérée comme un refuge pour les déçus. Aucun des partis d'opposition ne serait en mesure de faire mieux que le gouvernement selon les sondés, mais l'idée qu'ils pourraient faire aussi bien progresse.

Aucun des partis d'opposition ne ferait mieux que Macron Crédit : BVA

Sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune, réalisé du 26 au 27 septembre sur un échantillon de 1011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et

plus.