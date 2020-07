Chômage : le nombre de chômeurs baisse mais reste à un niveau très élevé

publié le 27/07/2020 à 12:00

Le nombre de chômeurs de catégorie A continue de baisser. La direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques (DARES) indique qu'en juin 2020, la France compte 204.700 demandeurs d'emplois n'ayant exercé aucune activité en moins. Le nombre total de chômeurs en catégorie A, 4.229.900, reste cependant "à un niveau élevé."

Cette chute s'explique aussi par une reprise partielle de l'activité pour plusieurs inscrits à Pôle Emploi. Ainsi, le nombre de chômeurs de catégories B et C, qui ont exercé le mois dernier une activité réduite, augmente lui de 236.200. Le total des inscrits augmente aussi de 31.500, un chiffre moins important que les mois précédents (61.000 en mai et 209.300 en avril).

S'agissant de la catégorie A, c'est une deuxième amélioration consécutive. En mai, Pôle Emploi avait enregistré 149.900 demandes en moins pour cette catégorie.