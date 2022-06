DIAPORAMA - Fête de la musique : l'hommage d'Emmanuel Macron à Jack Lang

L'ambiance était à la fête ce mardi 21 juin dans la cour de l'Élysée. À l'occasion de la Fête de la musique, Emmanuel Macron a réuni différents artistes de tout horizon afin de célébrer les 40 ans de cet évènement initié par l'ancien ministre de la Culture Jack Lang.

Le chef de l'État, accompagné de son épouse Brigitte a remercié remerciant Jack Lang, qui était convié à la soirée pour avoir lancé en 1982 la Fête de la musique, qui est "devenue une fête européenne et internationale", a-t-il souligné. "C'est un formidable succès et ça incite à beaucoup de modestie parce qu'il y a peu de choses dans la vie politique, au fond, qui restent 40 ans après encore et qui sont des pratiques populaires", a-t-il ajouté, au côté également de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.

Le président a aussi fait une brève allusion à la guerre en Ukraine avant la prestation de la DJ ukrainienne Xenia, évoquant "la solidarité qui est la nôtre" à l'égard de ce pays. "Avec Brigitte, on est très heureux de vous avoir à l'Élysée (..) Vive la Fête de la Musique ! Soyez heureux !", a-t-il conclu devant les centaines de spectateurs réunis dans la cour d'honneur.

La cour de l'Élysée a ensuite vibré toute la soirée aux sons du mbalax de Youssou N'Dour, du duo français de l'électro Synapson et de la techno de la DJ Xenia. Le chanteur Charlie Winston avait ouvert le bal.

