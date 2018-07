publié le 31/08/2017 à 04:44

Concurrent d'Emmanuel Macron il y a quelques mois lors de la course à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est depuis affirmé comme l'un de ses adversaires les plus coriaces, notamment sur le dossier de la réforme du Code du travail. Alors que La France insoumise prépare un rassemblement le 23 septembre pour lutter contre les ordonnances du gouvernement, Emmanuel Macron n'a pas retenu une petite attaque dans son interview fleuve publiée ce jeudi 31 août par Le Point.





Il y a quelques jours, le bras droit du leader de La France insoumise Alexis Corbière estimait pour RTL.fr que cette réforme "a pour but de faciliter les licenciements et d'inverser la hiérarchie des normes". De son côté, Emmanuel Macron affirme respecter "toutes les oppositions" mais estime que "Jean-Luc Mélenchon n'apporte aucune solution pour les vrais sacrifiés du système".

Si La France insoumise accuse le président de favoriser les plus puissants, lui s'en défend : "Le but, ce n'est pas de s'adapter à la mondialisation, c'est de réussir, d'être des leaders, de donner à chacun sa place. Ce qui implique de beaucoup mieux protéger les plus faibles, non par des statuts, mais des aides adaptées, des formations pertinentes, qualifiantes, une information et un accompagnement efficaces." Il estime, de fait, que "c'est quand vous réformez le marché du travail et du logement que vous faites une politique pour la jeunesse. C'est en recréant des libertés et de la mobilité."