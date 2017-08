publié le 30/08/2017 à 22:44

Après une cure de silence très remarquée, Emmanuel Macron renoue avec une communication plus classique. "C'est une correction de trajectoire caractéristique", estime l'éditorialiste de RTL Alain Duhamel. Quand il est rentré à l'Élysée, "le Président a théorisé (...) la parole rare pendant l'été. On l'a beaucoup vu, il y a eu énormément d'images, mais il n'y a pas eu le son. Il avait réinventé le cinéma muet", note l'éditorialiste .



En effet, le président de la République a donné une interview fleuve à l'hebdomadaire Le Point. Plus de 15 pages à paraître ce jeudi 31 août. Il a aussi fait savoir qu'il reviendra à la radio et à la télévision. "Et en même temps, il demande la même chose à son Premier ministre et aux membres du gouvernement, alors que beaucoup s'étaient très peu exprimés", explique le journaliste.

Selon lui, il y a plusieurs explications à ce changement de méthode. La baisse de popularité dans les sondages, une série d'erreurs dans la communication, et l'enjeu du 31 août. "Demain, c'est la première grande bataille politique du quinquennat qui commence", avance Alain Duhamel au sujet de la présentation des ordonnances pour réformer le Code du Travail.



Autre signe d'une rupture dans sa stratégie de communication : la nomination de Bruno Roger-Petit comme porte-parole de l'Elysée. Un journaliste, choisi pour occuper un poste dont le profil souhaitable est "de nature bienveillante et ouverte (...) modeste, et tout sauf sectaire car il s'agit d'une position d'accueil', conclut Alain Duhamel.