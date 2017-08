Macron définit l'image du "président jupitérien" dans son interview au "Point"

publié le 31/08/2017 à 04:09

Emmanuel Macron ne se considère pas comme le dieu des dieux. C’est ce qu'il explique dans sa longue interview accordée au Point publiée ce jeudi 31 août. Interrogé sur l'expression de "président jupitérien", qu'il a lui-même utilisée dans une interview pour Challenges en octobre dernier, le président de la République a clarifié les choses.



"Je n'ai évidemment jamais dit que je me voyais comme Jupiter¿ !", s'exclame le chef d'État, avant de préciser sa pensée. S'il tient "à la confrontation politique et au débat", il explique que le président de la République "n'est pas seulement un acteur de la vie politique, il en est la clé de voûte. Il est le garant des institutions. Il ne peut plus être dans le commentaire au jour le jour. C'est cela qu'une partie du monde médiatique n'a pas accepté. J'assume cette rupture." Et de poursuivre la métaphore : "En architecture, quand la clé de voûte est mal positionnée, tout s'effondre."

"Je n'ai pas le temps de me laisser griser"

Celui qui voit sa cote de popularité baisser à chaque sondage estime par ailleurs que "les cent jours ne sont pas un étape pertinente" pour juger du début d'un quinquennat. Cependant, Emmanuel Macron explique au Point qu'il s'attendait à "vivre pendant des mois avec l'impatience du peuple". Il souligne également avoir toujours à l'esprit la colère d'une partie des électeurs et les circonstances de sa victoire, fruit d'un barrage contre le Front national : "Je n'ai pas le temps de me laisser griser. Je n'oublie pas les circonstances dans lesquelles j'ai été élu."