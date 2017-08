publié le 30/08/2017 à 19:52

Dernière ligne droite. La semaine de la rentrée politico-médiatique marque le début des dernières retouches pour la réforme du code du Travail. Grâce à l'adoption de la loi d'habilitation, le 2 août dernier, le gouvernement va pouvoir légiférer par ordonnances dans le but de "donner plus de liberté et plus de protection" aux entreprises et aux salariés, selon l'argumentaire du gouvernement.



Plusieurs promesses de campagne d'Emmanuel Macron doivent figurer dans la longue liste de mesures, dont les décriés barèmes des dommages et intérêts prud'homaux pour licenciement abusif, la fusion des instances représentatives du personnel ou le rôle accru de l'accord d'entreprise. Le projet de loi autorise également le gouvernement à revoir le périmètre des licenciements économiques, à modifier le dispositif du compte pénibilité ou à étendre le recours aux CDI de chantier. Il permet aussi de reporter d'un an le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, au 1er janvier 2019.

La présentation publique des ordonnances, le 31 août, intervient après une semaine d'ultimes concertations entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Le gouvernement compte adopter les ordonnances en conseil des ministres pendant la semaine du 18 septembre, avant de les publier au Journal officiel autour du 25 septembre. Elles entreront en vigueur au lendemain de leur publication, mais devront faire l'objet d'une loi de ratification pour être pérennisées. Des appels à manifester dans la rue ont d'ores et déjà été lancées par les syndicats et l'opposition parlementaire.

Les dates clés à venir

Jeudi 31 août - Les cinq ordonnances modifiant le Code du travail seront rendues publiques.

Mardi 12 septembre - Manifestation à l'initiative des syndicats (CGT-SUD).

Vendredi 22 septembre - Examen des ordonnances en Conseil des ministres.

Samedi 23 septembre - Manifestation à l'initiative de La France insoumise.

Lundi 25 septembre - Date envisagée pour la publication des ordonnances au Journal officiel. Elles entreront officiellement en vigueur le lendemain.