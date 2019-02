publié le 22/02/2019 à 05:05

La popularité d'Emmanuel Macron se stabilise à 30%. C'est peu, tout juste un peu mieux que François Hollande à la même époque de son mandat, et 10 points de moins que Nicolas Sarkzoy, selon notre baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune réalisé le 20 et le 21 février.



Mais en parallèle, la proportion de Français qui disent attendre les résultats de sa politique pour se faire une opinion, fait un bond de 13% par rapport au mois dernier : elle atteint 45% des personnes interrogées. Le chef de l'État est parvenu à desserrer l'étau, c'est un moment de répit, et le signe qu'il a fait le bon choix en lançant le grand débat, en se montrant plus à l'écoute des Français.

Mais cette première victoire peut se révéler dangereuse pour lui. Elle place très haut la barre des attentes des Français quant à la sortie du grand débat et aux propositions qui leur seront faites à partie de la mi-mars.

Des opinions partagées sur le chef de l'État

Derrière cette stabilité globale, la cote de popularité présidentielle progresse plus fortement après du monde de l'entreprise. Elle gagne en effet 9 points de "bonnes opinions" chez les indépendants (39%) et 4 points chez les salariés du privé (32%). En revanche, elle perd 10 points chez les salariés du secteur public (22%) et 3 points chez les retraités (37%).



Dans un contexte de fortes attentes des territoires à l'égard de l'action publique, les bonnes opinions à l'égard d'Emmanuel Macron continuent de baisser chez les habitants de communes rurales (-3 points, 22%) et périurbaines (-6 points, 22%) alors qu'elles progressent chez les habitants de grandes agglomérations (+2 points à 37%).



Sur le plan politique, le chef de l'Etat enregistre un gain de popularité à gauche. Les bonnes opinions progressent de 15 points chez les sympathisants PS (à 45%) alors qu'elles baissent de 7 points auprès des sympathisants de la droite (à 28%) et qu'elles restent très élevées chez les sympathisants La REM (95%).

La popularité du couple exécutif en février 2019 Crédit : Sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune

Un sursaut de popularité dont jouit également Édouard Philippe dont la cote de popularité reste stable avec 36% de bonnes opinions, dans notre sondage. Notons que les bonnes opinions à l'égard d'Édouard Philippe progressent chez les actifs (+3 points à 35%), une amélioration alimentée par une hausse chez les employés et ouvriers (+4 points à 26%).



Sur le plan politique, Édouard Philippe maintient une popularité élevée auprès des sympathisants LR (47%, +1 point) et gagne 5 points chez les sympathisants PS (41%) alors que les sympathisants La REM demeurent très satisfaits (94% de bonnes opinions, +2 points).

Grand débat : les Français attendent de voir les résultats

Alors que les enseignements du Grand débat national et ses résultats ne sont pas encore connus, la séquence actuelle de l'action de l'exécutif semble avoir généré un certain espoir.



Si la part de Français qui soutiennent l'action d'Emmanuel Macron et du gouvernement reste à un niveau bas en comparaison à notre mesure de décembre (14%), la part de ceux qui attendent de voir quels seront les résultats de l’action menée avant de se prononcer gagne 13 points (45%) alors que celle des personnes se disant opposées à l’action menée par l’exécutif baisse de 10 points (40%).

Évolution de la popularité du président de la République Crédit : BVA pour RTL Orange La Tribune

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 20 au 21

février 2019. Échantillon de 1.012 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.