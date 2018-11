publié le 07/11/2018 à 12:28

Six suspects en lien avec les milieux de l'ultradroite ont été interpellés, mardi 6 novembre, dans une enquête sur des menaces d'attaque visant Emmanuel Macron, un projet "imprécis" que les enquêteurs doivent encore éclaircir.



Le coup de filet antiterroriste mené par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a permis d'arrêter plusieurs suspects en lien avec la mouvance d'ultradroite à la suite de renseignements faisant état d'"un possible projet d'action violente" contre le président, a indiqué l'une des sources proches de l'enquête.

L'ordre a effectivement été donné d'intervenir car les communications au sein du groupe devenaient plus en plus pressantes. Avec des allusions, certes floues, mais répétées à un possible passage à l'acte.

Une action contre Emmanuel Macron ?

Le déplacement, lundi, de l'un des membres de la cellule, depuis Grenoble jusqu'en Moselle où devait se tenir une réunion a interpellé les agents de la DGSI. Les enquêteurs ont alors estimé qu'une action d'éclat se précisait, même si les contours n'étaient pas clairement définis.





Une source proche de l'enquête indique que "cette enquête vise un projet, imprécis et mal défini à ce stade". Les investigations en cours devront établir la réalité et la nature exacte de cette menace.



Lors de l'installation du nouveau directeur de la DGSI Nicolas Lerner, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est dit "attentif" aux menaces venues notamment des "mouvements extrémistes de droite comme de gauche, très actifs sur notre territoire".

Quel est le profil des 6 personnes interpellées ?

L'opération a ciblé cinq hommes et une femme âgés de 22 à 62 ans, qui ont été placés en garde à vue. Parmi ces suspects, quatre hommes ont été interpellés en Moselle et un autre en Ille-et-Vilaine. La femme, âgée de 61 ans, a été arrêtée en Isère. Elle résidait à Prunières, un village de 365 habitants situé dans le sud du département.



Seule certitude, ce sont bien des idéaux communs, ceux de l'ultra droite violente, que partageaient ces quatre hommes et cette femme. L'une de ces personnes, sous surveillance depuis plusieurs semaines, ne cachait pas son admiration pour les préceptes du 3ème Reich.



Un autre homme, présenté comme le leader du groupuscule, était pour sa part un amateur d'armes et avait une connaissance des explosifs. Chez lui, les enquêteurs ont mis la main sur un pistolet de calibre 44. Mais rien ne dit que cette arme allait être utilisée contre le président. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à samedi.