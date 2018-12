publié le 20/12/2018 à 08:12

Accueil chaleureux, ambiance détendue et festive. Ce Noël était organisé non pas à l'Elysée comme c'est la tradition mais dans la Manufacture des Gobelins. La salle des fêtes ainsi que plusieurs autres salons du Palais présidentiel sont en rénovation jusqu'à la mi-janvier 2019.





Les enfants ont pu profiter d'un goûter et d'un spectacle dans la grande galerie de la Manufacture des Gobelins où sont venus les saluer le président de la République et son épouse en milieu d'après-midi. "Comment ça va ? Vous voulez allez voir les cadeaux ? Venez on va aller les ouvrir", a lancé Emmanuel Macron aux enfants.

Outre les enfants des 800 collaborateurs de l’Élysée étaient invités ceux de policiers, gendarmes, pompiers et de militaires morts ou gravement blessés en service cette année, ainsi que des enfants des associations ELA, Sol En Si, Du Sport et Plus, et des résidents de l'institut médico-éducatif Henri Wallon, a précisé la présidence.

À écouter également dans ce journal

- Donald Trump a ordonné mercredi dans la nuit le retrait des troupes de Syrie. "Je suis président depuis presque 2 ans et nous avons gagné contre Daesh. Nous avons repris la terre et maintenant il est temps pour nos troupes de rentrer à la maison. Ce sont de grands héros", a déclaré le président américain.



- Les policiers obtiennent gain de cause. La mobilisation de mercredi a payé. Les discussions se sont prolongées tard dans la nuit mais syndicats et gouvernement sont finalement parvenus à un accord : une augmentation de salaires pour tous qui sera progressive et qui ira jusqu'à 150 euros par mois pour les plus hauts gradés.



- La chute d'Emmanuel Macron dans les sondages semble marquer le pas. Le chef de l'état gagne même un point dans notre baromètre BVA ORANGE pour RTL et la Tribune. Sa cote de popularité reste toutefois à un niveau extrêmement bas.



- Carlos Ghosn pourrait ne pas passer Noël derrière les barreaux. La télévision japonaise évoque ce matin une possible libération sous caution. La justice a en effet rejeté mercredi dans la nuit l'extension de la garde à vue du patron de Renault.



- Toujours pas d'explication après le décès d'une patiente mardi à Paris aux urgences de l’hôpital Lariboisière. Une femme de 55 ans amenée lundi soir par les pompiers a été retrouvée morte presque 12h plus tard, le lendemain matin sur un brancard. Le Parquet de Paris a ouvert une enquête.



- L'OM s'enfonce un peu plus dans la crise avec une 8ème défaite en 12 matchs. Les Marseillais se sont inclinés mercredi soir face à Strasbourg aux tirs aux buts. Les voilà désormais éliminés de la Coupe de la Ligue.