Brigitte Macron : le chef de l'État "lui doit tout" dit un proche du couple

publié le 31/01/2019 à 11:07

La femme du président est dans les journaux ce matin. "Ils rêvent tous qu'elle meure". La confidence est brutale, stupéfiante. Ils, ce sont les jeunes loups qui entourent le chef de l'État, sa garde rapprochée, surnommée "les mormons".



Elle, c'est Brigitte, son épouse, sa conseillère, sa boussole. "La nuit, ils rêvent de la faire disparaître. Pour eux, ce veuf éploré, ce serait formidable". On lit ça dans Le Parisien ce matin. Extrait du livre que publient deux journalistes du quotidien, Madame la présidente. Ils citent un proche du couple.

Couple hors norme, né dans la transgression des codes de la bourgeoisie de province. Couple fusionnel. Elle c'est lui et lui c'est elle. "Il lui doit tout", dit un autre intime, "s'il est président, c'est grâce à elle". "Elle est la femme qui souffle à l'oreille de l'artiste", ajoute Philippe de Villiers qui juge Brigitte Macron très jeune d'esprit, plus que son mari.

Cela n'empêche pas les grosses blagues et les petites perfidies. Comme celles de François Hollande et Julie Gayet qui, dans les dîners en ville, se moquent de "la vieille". Le président y répond avec des milliers de petits gestes amoureux. "Il lui touche tout le temps les doigts", dit Gérard Collomb, "il a besoin de voir si elle est là, j'ai vu peu de couples comme ça".

Elle ne veut pas être un pot de fleurs

Brigitte, elle, préfère prendre avec humour les attaques sur son âge, sa gueule comme elle dit. Quand on lui fait remarquer que les cheveux du président commencent à blanchir, elle rétorque : "Oh, tu sais, moi j’y vois un avantage, c’est qu’il vieillit plus vite que prévu. Il est en train de me rattraper !".



Cette femme-là le clame haut et fort, elle ne veut pas être un pot de fleurs. Discrète mais omniprésente. C'est d'abord, une vraie découvreuse de talent. Outre son mari, elle a repéré très tôt Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, ils sont amis.



Chez les ministres, d'ailleurs, elle a son fan club : Muriel Pénicaud, Marlène Schiappa ou Jean-Yves le Drian. Elle donne son avis à chaque remaniement et c'est elle qui a dissuadé son mari de recevoir Nicolas Hulot après sa démission, elle a jugé son départ "minable".

Une vigie pour Emmanuel Macron

Brigitte Macron joue aussi le rôle de vigie, elle est la "prise terre" du président dit un ami banquier, elle sent les choses. Alors elle sonne l'alarme quand la politique de son mari est perçue comme trop à droite, trop "premier de cordée".



Ses petites phrases l'horripilent. Quand elle n'est pas entendue, elle hausse le ton, elle le somme d'arrêter ses conneries. Elle a toujours été bourgeoise, elle est maintenant première dame mais Brigitte Macron tente de rester normale.



Dans sa playlist, il y a Bach et Beethoven mais aussi Vianney et Maître Gims. Elle regarde The Voice le samedi soir à La Lanterne. Et on la découvre carrément groupie quand elle croise Bernard Montiel dans un concert : "Vous êtes encore plus beau qu'en vrai !". Une double page, donc, dans Le Parisien ce matin