Comment la Chine a transformé la vie des Français

publié le 01/10/2019 à 12:28

Ce mardi 1er octobre, la république populaire de Chine fête en grande pompe son 70ème anniversaire. À la même date, en 1949, Mao Zedong fondait la Chine communiste, et 30 ans plus tard exactement, en 1979, les réformes économiques débutaient dans l’Empire du Milieu. Elles allaient changer la vie bien sûr des Chinois eux-mêmes, tant le pays s’est transformé depuis, mais aussi la nôtre.

Prenez la vie d’un Français. Ce matin, il a ouvert l’œil grâce à un réveil-radio, branché sur RTL bien sûr, fabriqué en Chine, comme la quasi-totalité des produits électroniques grand public. Il prend sa douche et se lave avec du savon de Marseille, dont le plus grand fabricant est la Chine. Il enfile un jean, il a 40% de chances de porter un pantalon venant du Sud de l’Empire du Milieu. Des baskets ? La Chine est le premier ou le second pays producteur des grandes marques. Un œil sur son téléphone ? La Chine fabrique ou assemble 9 téléphones sur dix. Il allume sa cafetière, là encore il utilise très probablement du matériel chinois, quelle que soit la marque. C’est l’heure de partir au travail, sa voiture a 30% de chances d’être chaussée de pneus chinois. Si c’est une électrique, la batterie qu’elle contient vient de Chine. Si c’est une Volvo et bientôt une Smart, elle vient de Chine, par bateau.

Si notre homme habite Tours, Nogent, Besançon, il y a toutes les chances qu’il roule sur du pavé venant de Chine. Peut-être passera t-il le long d’un cimetière, où les dernières pierres tombales viennent probablement de Chine. Et le soir, lorsqu’il se mettra dans son canapé, c’est un téléviseur chinois qu’il regardera, puisque le pays est devenu la centrale mondiale de production d’écrans domestiques.

La hausse des salaires en Chine, une bonne nouvelle pour l'économie mondiale

Presque tout ce que l'on achète vient de l'Empire du Milieu. Et demain, la Chine nous vendra aussi des avions et, qui sait, des centrales nucléaires. En quarante ans, le pays a pris une place prépondérante sur la plupart des marchés, à la fois comme premier consommateur, premier producteur, et premier exportateur. Le commerce franco-chinois est d’ailleurs déficitaire de près de 30 milliards d’euros en 2018. C’est bien simple, s’il n’y avait pas la Chine, notre balance commerciale serait quasiment à l’équilibre. Mais notre Français aurait probablement payé tous ces produits bien plus cher.

Mais attention, les transactions ne se font pas qu'à sens unique. Nous vendons aussi aux Chinois. Des avions, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des biens de luxe évidemment. Et la Chine importe de plus en plus. L’année dernière, pour la première fois, ses échanges avec le reste du monde étaient à peu près équilibrés, ce qui est une révolution. Pendant longtemps, elle a accumulé des excédents considérables. C’est fini.

C’est le signe que les moteurs de sa croissance se sont, eux aussi rééquilibrés. La consommation intérieure a pris le relais des exportations, qui ne progressent plus aussi vite qu’avant. A l’origine de cette inversion, il y a la hausse des salaires en Chine. Elle rend les ventes à l’étranger moins compétitives, mais permet d’augmenter la consommation intérieure. C’est une bonne nouvelle pour l’économie mondiale, parce que la Chine, au lieu de prélever de la croissance chez les autres, en accumulant les excédents, va au contraire alimenter la demande.