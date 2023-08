Emmanuel Macron lance un message d’unité pour la jeunesse depuis Bormes-les-Mimosas

"Je pense tout particulièrement à nos enfants, à nos adolescents, à peine moins âgés que ces soldats d'août 1944", a affirmé Emmanuel Macron. Le président a rendu hommage aux soldats de la Seconde guerre mondiale, lors de son déplacement à Bormes-les-Mimosas, ce jeudi 17 août, pour le 79e anniversaire de la libération de la commune.

"Ces jeunes-là avaient l'amour de la patrie, une soif de dépassement, une volonté de donner un sens à leur vie et d'inscrire leur destin au cœur de la nation française", a poursuivi le chef de l'État. Selon lui, ce sens ne s'est pas perdu au fil des générations.

"Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois et auquel nous devons répondre", a assuré Emmanuel Macron. Il a ensuite avancé que l'ambition des jeunes pouvait se retourner contre eux et nuire aux notions de liberté, d'égalité et de fraternité.

"Hors de ce champ commun prospèrent la division, la désunion qui pavent la voie du chaos et de l'injustice", a mis en garde Emmanuel Macron. Pour lui, exercer sa liberté n'est pas "une frénésie de transgression" ou une "fièvre de renverser les interdits", mais d'abord une "volonté maîtrisée et forte".

