Emmanuel Macron : ce qu'il faut attendre de sa conférence de presse jeudi

La campagne présidentielle en toile de fond. Dans un mois, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Un enjeu évidemment européen mais aussi très politique pour Emmanuel Macron, à quatre mois de l'élection présidentielle.

C'est pourquoi le président de la République va présenter jeudi 9 décembre ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union européenne, à l'occasion d'une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur RTL.fr.

Ce sujet est déjà présent dans les débats qui entourent la campagne présidentielle à travers la crise sanitaire du coronavirus, celle du Brexit avec le bras de fer engagé avec l'Angleterre sur le sort des pêcheurs français, mais aussi l'immigration et la reprise économique. Cette conférence de presse, se tiendra à l'Elysée.

Europe et campagne présidentielle ?

Une première partie sera consacrée à l'importance et les enjeux autour de cette présidence semestrielle tournante des 27. Il s'agit de la 13e exercée par la France depuis les années 1950 et la première depuis 2008. Devant la presse, Emmanuel Macron devrait détailler ses idées pour réformer les accords de Schengen, faire avancer le "paquet climat" avec la taxation carbone, mieux réguler les géants du numérique, harmoniser le salaire minimum, et rebâtir "un traité d'amitié avec l'Afrique", selon les informations récoltées par l'AFP.

L'Europe à 27, "c'est l'identité d'Emmanuel Macron que personne, à droite comme à gauche, ne peut lui contester, et qu'il va porter jusqu'aux élections", affirme un membre de son entourage.

Quid de la campagne présidentielle ? "La campagne viendra en temps et en heure", répond le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Mais cette dernière étant déjà lancée pour les autres candidats, elle devrait aussi faire son irruption lors de cette conférence de presse.