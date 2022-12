Emmanuel Macron : après la Coupe du Monde au Qatar, le président vise le rugby et les JO

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, le 18 décembre 2022

Passion et fierté. Le match de légende entre la France et l'Argentine ne cesse de susciter des réactions dans la sphère politique. À commencer par Emmanuel Macron. Le président de la République a multiplié les interventions depuis la défaite de l'équipe de France pour leur apporter son soutien.

Depuis le porte-avions Charles-de-Gaulle, le chef de l'État a confié à nos confrères de Franceinfo : "J'ai senti tout à la fois de la fierté et puis de la déception à la fin". "Ces Bleus nous ont rendus fiers et je pense qu'ils doivent rester fiers de ce parcours, de cette compétition et de cette finale", a-t-il indiqué.

Compétiteur dans l'âme, Emmanuel Macron en a profité pour se projeter sur la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques en 2024. "Au-delà des simples moments d'émotions qui sont très importants, tout cela est aussi le moyen d'emporter la nation autour du sport qui est une aventure collective, qui rend le pays plus uni, qui participe de cette force morale, qui est important pour l'éducation de nos enfants pour qu'ils aient confiance en eux", a déclaré le chef de l'État.

