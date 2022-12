"Avoir un président qui vit la passion de son pays et la passion du sport (…) je trouve que c’est une très belle image". Selon le député Renaissance des Yvelines Karl Olive, non, Emmanuel Macron n'en a pas trop fait. Depuis la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, le chef de l'Etat est la cible des critiques de l'opposition pour s'être rendu sur le terrain juste après le coup de sifflet final et dans les vestiaires.

Invité de RTL ce mardi 20 décembre, l'élu de la majorité a estimé que la France "a la chance d’avoir un président-supporter". "On va créer une polémique sur un président-supporter, c’est formidable", a-t-il déploré en ajoutant qu'il s'agit selon lui d'une "polémique qui n'a pas lieu d'être".



Citant les précédents avec Jacques Chirac ou encore le Général de Gaulle, Karl Olive a assuré à plusieurs reprises que le président de la République "n'est pas dans la posture, c’est un Président-supporter".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info