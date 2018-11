publié le 01/11/2018 à 08:34

Emmanuel Macron va faire le pont de la Toussaint, "comme des millions de Français", a indiqué le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux à l'issue du Conseil des ministres avancé d'un jour.

Le déplacement est strictement privé. Dès hier soir, à Honfleur, les collaborateurs et la sécurité d'Emmanuel Macron se sont montrés très clairs : le Président et son épouse font une pause, pas question pour le chef de l'état de dévoiler un programme et surtout, pas question pour lui de s'exprimer devant les médias.



Emmanuel Macron veut souffler. Le choix de cet ancien manoir du XVIIème siècle n'est d'ailleurs pas anodin, le chef de l'État le connait pour s'y être rendu à deux reprises, d'abord avant son élection, puis il y a tout juste un an.

C'est le lieu propice au repos, avec sa piscine intérieur à débordement, son restaurant gastronomique ou encore son spa prodiguant des soins à base de produits bio. Une demeure cinq étoiles, à l'éventail de prix très large. Comptez 380 euros la nuit pour une chambre standard avec vue sur le jardin, 575 euros pour une chambre luxe avec vue sur le littoral. 1.500 euros pour une superbe suite de 70 mètres carrés, située face à la mer.