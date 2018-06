Cécile Duflot règle ses comptes avec Yannick Jadot dans un message au vitriol

Cécile Duflot et Yannick Jadot, le 28 septembre 2009

Cécile Duflot a arrêté la politique pour rejoindre la branche française de l'ONG Oxfam, a-t-on appris au début du mois d'avril dernier à la lecture d'un entretien de l'écologiste au Monde. Un retrait définitif ? En privé, Cécile Duflot n'aurait pourtant pas cessé de s'intéresser à son ancien monde, et notamment aux faits et gestes de ses anciens camarades d'Europe Écologie - Les Verts (EELV).



Selon les informations de nos confrères du Figaro, l'ancienne ministre du Logement de François Hollande se serait fendue de quelques mots acides à l'égard de son ancien compagnon de route, vainqueur de la primaire écologiste en vue de la présidentielle de 2017, Yannick Jadot. L'ancienne femme politique aurait délivré ces amabilités sur son compte Facebook privé, enregistré sous un pseudonyme, après la publication d'articles l'accusant d'avoir, au côté de Jean-Vincent Placé, provoqué la chute des écologistes.

"Bon ça doit être l'effet du vaccin d'hier mais je suis un peu agacée, j'aime bien le vieux style et là c'est tellement de la souspopol rassie périmée que ça sent le moisi, mais me dire que Jadot va encore réussir son opération en surfant sur ce thème éculé ça m'éneeerve", aurait ainsi écrit Cécile Duflot, ainsi citée par Le Figaro.

À couteau tirés

L'ex-ministre de s'en tient pas là, et s'attaque ensuite à Yannick Jadot, avec lequel son inimitié n'est pas nouvelle. "J'aurais tellement eu envie de raconter comment il négociait son ralliement à Macron en décembre 2016, puis sa circo en direct avec Camba (Jean-Christophe Cambadélis, alors premier secrétaire du Parti socialiste, ndlr), tout en expliquant que si la négo était difficile c'était à cause de... moi mmmmmm... Tout ça en donnant des leçons de collectif et d'intégrité..." Chassez la politique, elle revient au galop.