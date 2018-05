publié le 06/05/2018 à 10:03

Depuis samedi 5 mai, la France vit à crédit. Nous avons déjà consommé l'équivalent des ressources naturelles que nous aurions dû consommer pendant toute l'année 2018. Plus les années passent, plus "ce jour de dépassement" arrive tôt, et cela inquiète fortement Yannick Jadot, invité sur RTL ce dimanche 6 mai.



"On émet 3 fois trop de pollution. On est en train d'exténuer la planète, elle suffoque, elle s'empoisonne", s'alarme le député européen écologiste. Yannick Jadot, qui estime que nous avons les solutions pour produire et consommer mieux, met directement en cause les pouvoirs publics.

"Quand on choisit les pesticides et l'agriculture intensive plutôt que les paysans et le bio, on fait un choix politique d'aller vers la destruction de la nature", fustige-t-il. "Les choix écologiques d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, ne sont pas bons", regrette le député EELV.

"Il faut une prise de conscience française, mais aussi internationale qui soit rapide et urgente, mais il faut aussi que les responsables politiques fassent ce qu'ils disent. Sur la question du climat, Emmanuel Macron fait l'inverse. Les discours ça suffit ! Qu'il passe aux actes", conclut Yannick Jadot.