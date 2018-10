et Marie-Pierre Haddad

publié le 28/10/2018 à 15:13

Pour lutter contre la violence à l'école, le gouvernement a promis un arsenal de mesures sécuritaires, n'excluant pas de faire entrer les forces de l'ordre au sein des établissements scolaires lors de "moments de tension". Les ministres de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, de l'Intérieur, Christophe Castaner, et de la Justice, Nicole Belloubet, ont réuni un "comité stratégique" afin de mettre en oeuvre un plan d'actions, demandé par Emmanuel Macron.

Nicole Belloubet a rappelé lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI avoir "été rectrice d'académie pendant hui ans". Elle a ajouté : "Je connais bien le milieu scolaire. Ce qui est important dans une école, qui est un lieu où le savoir doit primer et donc un lieu où les enseignants doivent faire l'objet de tout ce qui est nécessaire pour assurer leur respect, qu'ils puissent avoir accès aux forces de l'ordre".



La ministre de la Justice a insisté sur le fait que "l'école n'est pas une maison de redressement mais un lieu où le savoir doit primer (...) Il n'y a pas aujourd'hui de difficultés pour que les chefs d'établissement accèdent à la police (...) Il n'est pas exclu que dans certains quartiers, il puisse y avoir un référent police qui facilite le lien entre l'école et les forces de l'ordre".

Pour elle, "beaucoup d'élus sont demandeurs de réforme de la loi pénale, comme d'autres sont accros à la drogue dure. Je ne pense pas que la loi pénale soit là pour faire changer les choses. C'est souvent dans la pratique, dans l'opérationnelle que c'est important. Pour que la justice des mineurs soit efficace, il faut la rapidité de la sanction (...) Il faut des outils et parmi eux, nous avons des gradations possibles".