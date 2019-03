publié le 28/03/2019 à 13:52

Le 26 mai, les Français sont appelés à voter pour les élections européennes. Dans les différents pays de l'Union européenne, le vote s'étalera du 23 au 26 mai et les quelque 45,5 millions d'électeurs français inscrits seront donc parmi les derniers à s'exprimer.



La France disposera de 79 eurodéputés à l'issue du scrutin, soit cinq de plus qu'en 2014 sur un total de 705 sièges pour l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Conséquence directe du Brexit : 27 sièges de députés doivent être répartis entre 14 États membres jugés sous-représentés, dont cinq reviendront à la France qui ne disposait jusque-là que de 74 élus.

Qui peut voter ? Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales. Mais le vote est également ouvert aux citoyens de l'UE résidant en France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complémentaires.

Comment s'inscrire sur les listes électorales ?

Il existe trois moyens pour vous inscrire sur les listes électorales pour les élections européennes : en mairie, par courrier ou en ligne. Vous devez fournir une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile.



Il est nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales, s'il s'agit de votre première élection ou si vous avez déménagé. À noter que l'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans et pour les Français ayant obtenu la nationalité à partir de 2019.



Si vous souhaitez vous déplacer, il est possible de vous rendre à la mairie de votre domicile, ou celle de votre commune où vous êtes assujetti aux impôts locaux. Autre possibilité : la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.