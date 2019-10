et Marie-Pierre Haddad

publié le 29/10/2019 à 08:57

Précarité, manque de personnel, de temps pour le bien-être des patients... Myriam El Khomri remet un rapport, ce mardi 29 octobre, à Agnès Buzyn sur la "désaffection" pour les métiers auprès des personnes âgées, pourtant essentiels.

Invitée à l'antenne de RTL, la ministre des Solidarités et de la Santé reconnaît que la France a vécu "une crise". "Nous ne sommes pas préparés au vieillissement de la population, ajoute Agnès Buzyn. Je veux rendre les métiers du grand âge plus attractifs. Il faut par exemple développer l’apprentissage et la formation continue".



Les pouvoirs publics devront mobiliser 825 millions d'euros par an dans les années à venir pour embaucher des milliers de salariés supplémentaires dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, mais aussi pour mieux les rémunérer et les former, préconise Myriam El Khomri dans un rapport.

Pour garantir aux salariés des "conditions décentes d'intervention", il faut augmenter de 20% le taux d'encadrement des seniors, détaille l'ancienne ministre du Travail dans ce rapport sur "l'attractivité des métiers du grand âge".