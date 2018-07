publié le 27/05/2017 à 15:56

"Il y a une forme d'acceptation sur le harcèlement de rue". C'est le constat établi par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement d'Édouard Philippe, en réaction aux situations de harcèlement dénoncées par des femmes habitant dans le quartier Pajol, dans l'est parisien.



Aux yeux de la secrétaire d'État, il y a "une forme de consensus social, une sorte de tolérance et plus généralement aux agressions sexuelles et sexistes". Pour tenter d'endiguer ce phénomène, Marlène Schiappa a martelé, lors d'une interview à France Info que l'égalité entre les sexes devait constituer "une grande cause nationale" comme l'a été la sécurité routière. "Les chiffres des morts sur les routes ont commencé à baisser, a souligné la secrétaire d'État. Donc le président de la République a déclaré qu'il ferait de l'égalité entre les femmes et les hommes, sa grande cause nationale".

Pour mieux lutter contre le harcèlement, Marlène Schiappa a avancé l'idée d'une "amende immédiate" : "Nous voulons qu’il soit possible que les policiers de proximité qui seront recrutés puissent verbaliser les actes sexistes. Aujourd’hui les plaintes déposées par les femmes sont rarissimes. Nous voulons qu’il puisse y avoir une amende payable immédiatement pour les auteurs de ces harcèlements de rue", a-t-elle précisé. "Nous ferons une campagne de communication sur la notion de consentement, sur la notion de droit à disposer de son corps pour les femmes et les hommes", a ajouté la secrétaire d'État.