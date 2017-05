publié le 17/05/2017 à 16:56

C'est un grand absent qui ne passe pas inaperçu. Emmanuel Macron s'était engagé durant sa campagne présidentielle à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une cause nationale. Si la parité a été respectée dans le premier gouvernement du quinquennat, dévoilé ce mercredi 17 mai, les engagements du président n'ont cependant pas tous été tenus.



"Il y aura un ministère plein et entier des Droits des femmes", avait assuré Emmanuel Macron, encore candidat à l'élection présidentielle. Marlène Schiappa s'était publiquement engagée à sa création lors du Grand débat de la Fondation des Femmes. Malgré ces promesses plusieurs fois répétées, des associations féministes avaient manifesté leur vigilance face à la politique du fondateur de La République En Marche.

Elles avaient raison de s'inquiéter puisque ce mercredi 17 mai, le gouvernement du quinquennat Macron se fera sans ministère des Droits des femmes mais avec un secrétariat d’État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, tenu par la même Marlène Schiappa, une habitée du sujet.

Les femmes écartées ?

"Sans grande surprise, nous relevons aujourd’hui qu’une seule femme, Sylvie Goulard a été nommée à un poste régalien et qu’il n’y a pas de ministère des Droits des femmes, dans la continuité du quinquennat de François Hollande", a immédiatement réagi Politiqu'Elles dans un communiqué de presse. L'association "déplore" les choix du président de la République et du premier ministre, Édouard Philippe, jugeant que les femmes ont été écartées des postes régaliens "alors qu’elles disposent des mêmes compétences que les hommes".



Sur Twitter, le collectif féministe contre le cyber-harcèlement, également présent lors du Grand Débat de la Fondation des Femmes, a manifesté sa déception à propos de l'absence du ministère promis par Emmanuel Macron comme Marlène Schiappa ; avant de pointer également du doigt l'uniformité des nommés aux postes dits "régaliens" ou encore l'absence de ministres ou secrétaires d'État "racisés".

Quand on apprend que l'égalité femmes-hommes & les droits des F n'ont pas de Ministère dédié et que si peu de femmes ont des Min régaliens pic.twitter.com/Pn5daJ9ILe — FéministesVsCyberH (@VsCyberH) 17 mai 2017

Les ministères régaliens du #GouvernementPhilippe tenu par des Hommes,blancs,assez âgés,techno pour beaucoup,en place il y a peu de temps pic.twitter.com/iNdTDp4PUl — FéministesVsCyberH (@VsCyberH) 17 mai 2017

Le compte Twitter du Tumblr "Pate Ta Schnek" qualifie de son côté le féminisme de Emmanuel Macroncomme "un outil marketing".