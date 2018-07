VIDÉO - Édouard Philippe : "Oui", Richard Ferrand peut rester au gouvernement

publié le 30/05/2017 à 20:32

Un "oui" franc et massif. À la question de savoir si Richard Ferrand pouvait conserver sa place au gouvernement malgré les affaires, Édouard Philippe a répondu par l'affirmative. "Je dis oui, après avoir parfaitement compris, avoir parfaitement conscience de l'exaspération des Français, de leur émotion, de leur agacement".



Mais le Premier ministre ne s'est pas arrêté là : "Néanmoins, je voudrais dire que je me suis fixé des règles très claires comme chef du gouvernement : la première règle que je me fixe, c'est qu'un ministre qui sera mis en examen devrait démissionner. La deuxième règle que j'ai demandée, c'est d'être exemplaire dans leur attitude de ministre y compris dans leur vie privée, lorsqu'ils s'expriment ou se comportent. Cette exemplarité est voulue par le président de la République".



Richard Ferrand, un ex-socialiste rallié de la première heure à Emmanuel Macron, est confronté à une polémique et à des appels à la démission après des informations du Canard enchaîné notamment sur une location immobilière des Mutuelles de Bretagne, qu'il a dirigées, impliquant sa compagne. "J'ai parfaitement conscience que des usages et des comportements passés qui ne sont pas illégaux mais qui ne sont plus acceptés aujourd'hui, ne peuvent plus être tolérés", a encore ajouté Édouard Philippe.