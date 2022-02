ÉDITO - Présidentielle 2022 : Macron regarde désormais Zemmour

Tous les sondages de la semaine, et notre RTL/BVA/Orange ne fait pas exception, ont été instantanément partagés autour d’Emmanuel Macron, avec des smileys de satisfaction. Les courbes se sont croisées entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Ce vendredi matin, Éric Zemmour monte à 14,5% des intentions de vote, Valérie Pécresse baisse à 13,5%.

Tout cela est dans la marge d’erreur, nous ne le dirons jamais assez, mais cela change tout dans l’esprit de ceux qui bataillent dans cette campagne. Le chef de l’État pense depuis quelques jours qu’Éric Zemmour est un possible adversaire de second tour, explique l’un de ses proches. À 50 jours du scrutin, une même intuition est partagée autour de ces deux candidats : celle que Valérie Pécresse va décrocher.

Dans ce décrochage, explique un proche d’Éric Zemmour, ceux qui pensent que la France va mal rejoindront le polémiste. Ceux qui pensent que la France va bien, rejoindront Emmanuel Macron. Marine Le Pen a beau se maintenir, 17,5% des intentions de vote dans notre BVA, elle ne récupérera aucun électeur.

Une confrontation attendue

En fait, Emmanuel Macron comme Éric Zemmour, ont autant de raisons de penser qu’ils seront l’un face à l’autre que de raisons de le souhaiter et de le faire savoir. Un conseiller d’Emmanuel Macron estime que Macron/Zemmour, c’est ce que veulent les Français et un second tour Macron/Zemmour peut amener plus d’électeurs aux urnes qu’un match retour Macron/Le Pen.

Le débat ou la confrontation Macron/Zemmour serait tendu et très regardé, mais tout le monde le sait, les électorats d’Emmanuel Macron et d’Éric Zemmour sont totalement étanches. Aucun ne va convaincre le moindre électeur de son adversaire, tout se joue sur la mobilisation. Un second tour Macron/Zemmour devrait remobiliser les électeurs grâce à une forme de Front républicain. Éric Zemmour est un repoussoir puissant avec ses idées nationalistes et identitaires.

Un repoussoir pour une part de la gauche, mais aussi pour une droite fondamentalement républicaine. De quoi assurer une victoire à Emmanuel Macron, une raison de plus pour installer l’idée de ce duel et affaiblir tous les autres adversaires.