publié le 14/06/2020 à 16:13

Limiter l'écart des salaires de 1 à 20 dans une entreprise. C'était l'une des propositions phares du programme de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle de 2017. Qu'en pense le Medef ? Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Geoffroy Roux de Bézieux a répondu : "On commence par le foot ?".

"Ce que je constate, c'est qu'il y a des entreprises où les écarts de salaires sont beaucoup plus élevés et ça ne pose aucun problème, parce que le patron et sa compétence sont reconnus. Il y a d'autres cas où ça pose problème. "C'est le rôle de l'impôt et pas celui des actionnaires" de rééquilibrer ces écarts de salaires.



Le président du Medef s'est dit favorable à la mise en place d'un revenu universel. "On ne l'a jamais vraiment traité ce sujet au Medef. À titre personnel, ça m’intéresse d'y réfléchir. Mais attention à tirer des conclusions de cette crise trop vite, alors qu'on y est toujours", a-t-il conclut.