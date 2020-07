publié le 06/07/2020 à 21:07

> Dupond-Moretti à la Justice: "le ministre doit garder son sang froid", demande une magistrate Crédit Image : RTL | Crédit Média : Vincent Parizot | Durée : 02:29 | Date : 06/07/2020

"Je suis très surprise de cette nomination, car Dupond-Moretti est une personne qui a pu avoir des propos extrêmement virulents envers l'institution judiciaire et les juges". Comme beaucoup, Sarah Massoud, la secrétaire du syndicat national de la magistrature ne s'attendait pas à ce que le célèbre avocat pénaliste devienne le nouveau Garde des sceaux du gouvernement Castex.

"On a besoin de sérénité et d'apaisement entre les acteurs judiciaires. On a besoin de quelqu'un de calme et qui ne soit pas forcément dans le verbe haut", ajoute la magistrate au micro de RTL. Elle reconnaît cependant une qualité à ce nouveau ministre de la Justice. "L'avantage qu'il soit avocat, c'est qu'il n'est pas un habitué de la politique, ce qui lui donnera eut-être davantage de courage pour mener des réformes sur l'indépendance de la justice, sur les droits de la défense...".

"Il faut que le ministre de la justice garde son sang froid”, conclut Sarah Massoud.