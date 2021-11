DOCUMENT RTL - Les secrets de Jean Castex pour tenter de séduire la France rurale

Pendant qu'Emmanuel Macron soigne la "start-up nation", Jean Castex s'occupe lui de la "rural nation". Le Premier ministre est parti en opération séduction dans les campagnes françaises. RTL l'a accompagné.

Direction le Lot vendredi 29, puis le Cantal samedi 30 octobre pour labourer le terrain, vanter la France des territoires et du terroir. "Ce n'est pas ce qui me déplaît le plus", confie Jean Castex qui, depuis son arrivée à Matignon, a fait au moins 250 déplacements, soit un tous les deux jours en moyenne. Chaque fin de semaine, le Premier ministre enchaîne les visites des sous-préfectures et n'hésite pas à s'arrêter pour discuter de la pluie et du beau temps avec les passants.

"On a passé une période exceptionnelle. J'ai souffert, comme des millions de concitoyens, d'être un peu confiné, de ne pas pouvoir sortir et de devoir limiter les contacts", raconte Jean Castex entre une discussion et quelques poignées de main. "Si j'ai l'occasion de me rattraper, j'ai bien l'intention de ne pas m'en priver", ajoute-t-il.

Le "VRP du gouvernement"

Le Premier ministre a beau rappeler que le coronavirus est toujours là, les gestes barrières, eux, sont loin entre ces poignées de main et le masque qui tombe pour les très nombreux selfies. Pendant ces deux jours, Jean Castex a également beaucoup parlé de sa famille, notamment de ses filles, mais aussi de son père dont le métier était de vendre des tracteurs. "Mon beau-père tue le cochon et fait tout : le saucisson, le jambon et moi je déguste", a-t-il aussi raconté auprès de Français.

Cependant, la politique n'est jamais bien loin. "D'abord vous avez bénéficié, et c'est bien normal, de nombreux dispositifs que l'État a mis en place", vante-t-il par exemple lors d'une visite dans une entreprise. Jean Castex reste en effet une bête politique et est d'abord là pour défendre l'action du gouvernement.

"Je suis le VRP du gouvernement, j'en suis même le chef. Cela ne veut pas dire que je pense que l'on fait tout bien, mais on fait tout notre possible pour faire face aux problèmes rencontrés par le pays. Il est donc normal que j'aille l'expliquer", poursuit-il. Car même à plusieurs centaines de kilomètres de l'Élysée, Jean Castex n'oublie pas l'élection présidentielle à venir.