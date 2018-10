publié le 03/10/2018 à 06:46

Les larmes de Gérard Collomb du 14 mai 2017 à l'investiture d'Emmanuel Macron paraissent loin. Le ministre de l'Intérieur a démissionné dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre, signant la démission la plus rocambolesque de la Ve République.



Celui qui fut pendant des mois le premier des fidèles du chef de l'État, il joue les bons soldats depuis la place Beauvau et défend avec vigueur les textes polémiques. Un ministre fidèle donc, mais pas kamikaze non plus. Au printemps dernier, invité à s'exprimer sur la mesure des 80 km/h, Gérard Collomb botte en touche et sort son "joker". L'exécutif grince déjà des dents.

Mais c'est surtout l'affaire Benalla cet été qui va signer le début du divorce. Le ministre de l'Intérieur refuse d'endosser la responsabilité du fiasco. Un épisode qui va libérer la parole du ministre, de plus en plus critique à l'égard du chef de l'État. Après avoir été une première fois refusée la veille, la démission de Gérard Collomb a finalement été acceptée par Emmanuel Macron. L'ex-ministre de l'Intérieur va donc retrouver son fauteuil à la mairie de Lyon, et le Premier ministre Édouard Philippe va assurer l'intérim en attendant un remaniement.

