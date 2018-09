et Thibaut Deleaz

publié le 05/09/2018 à 08:32

Coup de théâtre mardi 4 septembre lors du remaniement gouvernemental à la suite de la démission de Nicolas Hulot : la démission surprise de Laura Flessel, ministre des Sports. Elle avait annoncé son départ dans la matinée, officiellement pour "des raisons personnelles". Pourtant, sa démission serait liée à "sa situation fiscale".



Un départ que s'est refusé à commenter le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, invité sur RTL mercredi 5 septembre. "Je peux commenter ce qu'elle a fait depuis 15 mois (en tant que ministre, ndlr), mais ce n'est pas mon rôle de commenter les affaires personnelles", a martelé le secrétaire d'État.

Le litige avec le fisc concernerait la société Flessel and co, qui gérait le droit à l'image de la sportive, gérée par son mari, selon plusieurs révélations. L'entourage de l'ex-ministre continue d'affirmer qu'elle n'a fait aucune erreur. "Ce n'est pas la cause de son départ."