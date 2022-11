Patrimoine : la HATPV assure qu'il "n'y a pas de risque de conflit d'intérêts", défend Pannier-Runacher

Début novembre, le média d'investigation en ligne Disclose révélait que trois des enfants d'Agnès Pannier-Runacher détenaient des parts dans une société créée par leur grand-père, dans le cadre d'une succession de patrimoine. Un élément dont elle n'a pas fait part dans ses déclarations d'intérêts successives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), car elle n'était pas obligée de la faire assure-t-elle, en s'appuyant sur les conclusions de la HATVP.

Invitée de RTL soir ce mardi 29 novembre, la ministre de la Transition énergétique est revenue sur cette affaire. La HATVP assure qu'il "n'y a pas de risque de conflit d'intérêts", a ainsi affirmé Agnès Pannier-Runacher, ni même de "défaut de déclaration". Elle a dénoncé des allégations calomnieuses. "Elles mettent en doute ma probité et le fait que j'ai rempli mes obligations fiscales, tout comme mes enfants et mon père", a-t-elle regretté.

"La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a fait des vérifications et publié un communiqué sans ambiguïté sur ces sujets-là, ce qui a permis de clarifier ma situation", a rappelé la ministre dont l'un des dossiers actuels est de mettre en place la sobriété énergétique. Pour elle, il n'y a ainsi pas de polémique. "Cela fait partie des sujets sur lesquels on mélange par l'amalgame et on colporte des rumeurs qui vont nourrir la défiance vis-à-vis de la classe politique", estime Agnès Pannier-Runacher.

