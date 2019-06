publié le 12/06/2019 à 19:17

Philippe Martinez n'est pas du tout convaincu et ne cache pas sa déception. Le secrétaire général de la CGT a estimé mercredi 12 juin après la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe que "l'acte 2 de cette pièce de théâtre d'Emmanuel Macron, c'est la suite de l'acte 1".



"Le Premier ministre nous a dit +on ne change rien, on continue le programme sur lequel on a été élu", a-t-il déclaré au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. "Rien ne nous convient parce que c'est la continuité de ce que nous dénonçons et de ce que beaucoup de citoyens dénoncent dans ce pays, c'est-à-dire qu'on maintient les inégalités", a-t-il dit.

Pour lui, la question du pouvoir d'achat devrait passer par une "augmentation des salaires", et non par des baisses d'impôts, "parce que l'impôt c'est utile". Par ailleurs, derrière les créations d'emplois annoncées, "il faut regarder la nature de l'emploi parce que la précarité, on en souffre", a-t-il dit.

De son côté, le secrétaire général de FO Yves Veyrier a jugé dans un communiqué qu'"il y a beaucoup d'absents dans le discours du Premier ministre", citant les salaires et estimant que "répondre en matière de pouvoir d'achat par la baisse de l'impôt sur le revenu n'est pas la solution".