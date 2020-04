Décès de Danièle Hoffman-Rispal, ancienne députée PS

publié le 16/04/2020 à 15:43

L'ancienne adjointe au maire de Paris et députée socialiste Danièle Hoffman-Rispal est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi 16 avril à l'âge de 68 ans, relate Le Parisien. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées.

Danièle Hoffman-Rispal, militante socialiste depuis 1974, a été élue conseillère de Paris en 1995 et est devenue l'adjointe au maire de Bertrand Delanoë en 2001. Elle a été un an plus tard élue députée socialiste, et elle l'est restée durant douze ans.

De nombreuses personnalités politiques ont tenu à lui rendre hommage. "Mon amie Danièle Hoffman-Rispal nous a quittés, je suis si triste. Militante, élue et femme au grand coeur profondément attachée à #Paris11, j'ai eu la chance de mener avec elle de belles batailles, je ne l'oublierai jamais. Mes pensées vont à Gérard, à sa famille et ses proches", a écrit Anne Hidalgo, maire de Paris, sur Twitter. "Tu vas tellement nous manquer", a tweeté le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

Mon amie Danièle Hoffman-Rispal nous a quittés, je suis si triste. Militante, élue & femme au grand cœur, profondement attachée à #Paris11, j’ai eu la chance de mener avec elle de belles batailles, je ne l’oublierai jamais. Mes pensées vont à Gérard, à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/VQjKzHvjjf — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 16, 2020

Danièle... Les mots me manquent. Tu étais de tous nos combats. Y compris pendant que tu en livrais un plus intime contre la maladie. Toi la petite fille du sentier devenue députée. Toi dont la voie griffée racontait une vie de travail, tu vas tellement nous manquer. 1/2 pic.twitter.com/i7piDa1owm — Olivier Faure (@faureolivier) April 16, 2020