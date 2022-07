DÉBAT - Peut-on baisser le tarif des autoroutes ?

L'inflation continue de creuser le portefeuille des Français. En cette période de départ en vacances, beaucoup doivent se serrer la ceinture : le budget vacances s'alourdit et notamment en ce qui concerne l'essence et les péages.

Le gouvernement veut agir en ce sens : le ministre des transports Clément Beaune demande un geste aux sociétés d'autoroutes. Peut-on baisser le tarif des autoroutes ? Le vice-président du Sénat et rapporteur de la commission d'enquête sur les concessions autoroutières Vincent Delahaye en discute avec maître Rémy Josseaume, avocat en droit routier.

En réponse à la demande de Clément Beaune, Vinci Autoroutes ou encore la Sanef ont décidé d'accorder des réductions sur les règlements au péage effectués en chèques vacances. "C'est un petit geste, 'une mesurette' qui n'est pas chiffrée", regrette le sénateur Vincent Delahaye. "Il faut renégocier" et les annonces de Clément Beaune dans Le Parisien laissent penser que le gouvernement "veut réunir tout le monde autour de la table et rediscuter de ces contrats", salue le vice-président du Sénat.

L'État a aussi un rôle à jouer

"Tout est contractualisé, donc c'est effectivement très difficile de remettre sur la table ce qui a été conclu entre les parties", explique l'avocat en droit routier. "Les prix sont fixés chaque année, validés par le Conseil d'État. Donc l'État est lié par ces dispositions contractuelles.", rappelle-t-il.

"Sur l'augmentation des tarifs et cette proposition de gel pendant les vacances, il faut se tourner bien sûr vers les sociétés d'autoroutes mais aussi vers l'État car il bénéficie d'environ 30% à 35% du prix du péage", explique maître Rémy Josseaume. "L'État peut effectivement stigmatiser les sociétés d'autoroutes mais il peut aussi immédiatement infléchir sur le prix du péage autoroutier pendant les vacances en faisant un effort sur toutes les taxes"(domaniales, TVA), estime-t-il, rappelant que l'État "a un rôle à jouer très important".

Le sénateur UDI de l'Essonne n'est pas du même avis. "On peut toujours demander des efforts supplémentaires à l'État, mais l'État, c'est nous, et on paye avec des déficits et des dettes donc ça ne peut plus durer". "Il faut absolument faire pression sur les sociétés d'autoroutes" et renégocier les contrats. Vincent Delahaye pense que "l'État a les moyens de faire pression".

