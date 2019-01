Débat national : "Il ne faut pas imposer des thèmes aux Français", dit Karl Olive

publié le 08/01/2019 à 12:47

À quelques jours du début du grand débat national, des élus des Yvelines ont interrogé les administrés afin qu’ils puissent s’exprimer sur n’importe quel thème sous forme de contributions. Parmi ces élus, le maire de Poissy Karl Olive (Les Républicains) était l'invité de RTL ce mardi 8 janvier. "On a ouvert nos collectivités aux heures de la mairie, avec des registres à disposition de tous les administrés, sans aucune consigne", explique-t-il. Toutes les participations ont été déposées sur place, via une boite mail ou les réseaux sociaux.



Qu'en est-il ressorti ? "Tout d'abord, sujet principal qui ressort à 30%, les Français souhaitent de l'expression démocratique directe" décrit Karl Olive, "de l'exercice de démocratie de proximité". Ensuite, ce sont les dépenses de l'État qui les intéressent : "la régulation, la transparence, la traçabilité", selon le maire qui conseille "il faut s'appuyer sur celles et ceux qui sont des courroies de transmission, comme les maires". Enfin, le débat devra porter sur l’exemplarité des élus.

En ce qui concerne l'absence de contributions sur la transition écologique, l'élu déclare :" il ne faut surtout pas imposer des thèmes aux Français, sinon ce débat est mort-né". "Nous, on nous parle plutôt de sécurité, de santé ou encore d'immigration", précise Karl Olive, en prévenant que ce dernier thème doit "être pris à bras-le-corps" si on ne veut pas que les extrêmes s'en saisissent".