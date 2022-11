Le député Renaissance d'Eure-et-Loire, Guillaume Kasbarian, justifie cette loi et pointe du doigt plusieurs phénomènes : le premier est le squat, quand des personnes s'introduisent et se maintiennent de façon illicite dans une habitation, "un phénomène assez restreint pour lequel il existe des procédures". Il s'agit de renforcer les sanctions pénales. Le second est les loyers impayés, qui pénalisent les petits propriétaires, à cause de la longueur des procédures judiciaires et administratives."

Une justification qui ne convainc pas la Fondation Abbé-Pierre, à travers sa porte-parole Marie Rothhahn, pour qui cette loi est "honteuse et scandaleuse" : "On n'a jamais vu une loi aussi frontale et aussi inutile", indique-t-elle. Selon la porte-parole, elle sera même "contre-productive", car elle "oppose propriétaires et locataires."

Concernant les squatteurs, le député souhaite passer d'une peine maximale d'un an et 15.000 euros d'amende à trois ans et 45.000 euros d'amende. Sur la question des locataires qui ne paient pas plus leurs loyers, Guillaume Kasbarian, veut réduire le temps de procédure, qui peut durer jusqu'à trois ans, sans pour autant "mettre une famille à la porte du jour au lendemain."

