DÉBAT - Indemnité carburant : "Cette aide est un non-sens", fustige le maire de L'Haÿ-les-Roses

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mercredi 7 décembre sur RTL un nouveau chèque carburant de 100 euros, versé à 10 millions de ménages dès le début de l'année prochaine. Avec la fin de la ristourne gouvernementale sur les carburants, ce nouveau dispositif est présenté comme un "coup de pouce". Les écologistes s'indignent eux que l'on subventionne encore les énergies fossiles.

"C'est un coup de pouce", insiste Violette Spillebout, députée du Nord et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, "surtout, c'est un signe fort envers les Français qui travaillent parce que c'est une aide qui va être ciblée. Ça fait six mois que (le gouvernement) aide sur le carburant (...). Et puis cette aide, elle arrive à terme en fin d'année, au 31 décembre, à un moment où les Français ont encore beaucoup de soucis à boucler les fins de mois".

Au contraire pour Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, et fondateur du "Parti des écolos", cette aide est "un non-sens". "D'abord parce que ce n'est pas du tout structurel. On est là sur un 'one shot' et ça fait 10 euros par mois. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois que l'essence va monter ?", déplore l'écologiste qui défend plutôt une politique ambitieuse en matière de transports en commun.

"Si on parle transport, comment se fait-il que le gouvernement a quasiment abandonné les transports en commun ? 300 millions pour l'année 2022, c'est pas à l'échelle face à 1 milliard pour les énergies fossiles. En Ile-de-France, il a fallu qu'on se batte comme des lions pour essayer d'avoir 200 millions d'euros pour aider le Passe Navigo.(...) D'ailleurs, cette annonce intervient alors "qu'on va avoir une augmentation de 100 euros par an pour les familles qui payent le Passe Navigo. Ce n'est pas tolérable".

