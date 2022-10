"Dans l'ombre", le polar d'Édouard Philippe adapté en série pour France Télévisions

Édouard Philippe bientôt crédité au générique d'une série télévisée ? Tout porte à le croire. Dans un communiqué publié ce mardi 18 octobre, France Télévisions a officialisé l'adaptation prochaine du livre que l'ancien Premier ministre a écrit avec Gilles Boyer. Cet ouvrage publié en 2011 aux éditions Lattès s'intitule Dans l'ombre et raconte les coulisses d'une campagne présidentielle fictive.

Sans surprise, cette fiction devrait prendre la forme d'un thriller politique, diffusé par le groupe du service public au printemps 2023. Derrière la caméra, les réalisateurs Pierre Schoeller (Un peuple et son roi) et Cédric Anger (L'amour est une fête). Si le casting n'a pas encore été dévoilé, on sait en revanche que le chef de file d'Horizons et le député européen ont pris part à l'écriture des dialogues. Le duo a déjà publié plusieurs écrits, dont un autre polar politique baptisé L'heure de vérité.



Que nous réserve cette fiction, dont le tournage - selon Le Parisien - devrait débuter prochainement ? "Dans l’ombre nous plonge au cœur d’un système dont le but ultime est la conquête du pouvoir", explique France Télévisions dans son communiqué. L'histoire suit César Casalonga, proche conseiller du candidat à la présidentielle Paul Francoeur. Jalousies, coups bas de ses adversaires politiques, trahisons de ses soutiens… tous les coups seront permis pour nuire à sa campagne. Une intrigue à la House of Cards qui promet une plongée dans les arcanes du pouvoir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info