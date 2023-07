Dans ce village ardéchois, le prix de l’eau multiplié par 5 l’été

"Il y a toujours eu des problèmes d'eau" dans les Cévennes ardéchoises, explique Didier Piolat, le maire de Saint-Mélany. Mais la sécheresse qui frappe la région en cet été 2023 aggrave la situation.

Alors, le maire de la ville a pris la décision de multiplier par cinq le prix de l'eau dans le village, faisant passer la facture de 57 centimes à 2.31 euros le mètre cube, hors taxes. L'objectif ? Faire des économies sur une ressource qui se fait rare. "Vous avez toujours l'impression que quand l'eau est beaucoup plus chère, il faut faire nettement plus attention", explique-t-il.

Provenant des sources du village, l'eau est accessible au même tarif pour les touristes que pour les habitants à l'année. Mais "quand on a moins d'eau, on essaye de faire que les gens l'utilisent avec parcimonie".

Le maire de la commune dresse un parallèle avec l'électricité : "C'est le même problème que sur la fourniture d'énergie, ça ne choque pas d'avoir des heures creuses et des heures pleines, c'est un petit peu le même système". Il conclut en expliquant que "le niveau le plus bas, c'est l'été. Et c'est le moment où les touristes sont là".

En effet, la population du village est multipliée par quatre l'été, passant de 120 à 500 habitants.

