publié le 12/02/2019 à 15:11

Après les révélations autour de la "Ligue du LOL", ce groupe de journalistes et professionnels de la communication qui ont harcelé d'autres journalistes et blogueurs, beaucoup réfléchissent aux solutions à apporter au problème du cyber-harcèlement.



Pour certains, une levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux permettrait de considérablement réduire les actes de cyberharcèlement. Mais Laurence Rossignol, ancienne ministre des Famille de l'Enfance et des Droits des Femmes et invitée de RTL, est plus perplexe.

"Certaines personnes peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent justement s'exprimer sous un pseudonyme, et tous ne sont pas des harceleurs", explique-t-elle. "J'ai peur que cette histoire de levée de l'anonymat soit une illusion", souligne l'auteure d'un guide contre les cyber-violences sexistes.

Pour elle, "ce qui s'est passé avec la Ligue du LOL est très bien, car on est dans la libération de la parole". Il faut "prendre conscience qu'on a tous une capacité de vigilance, de protection collective et de fraternité sur les réseaux sociaux", rappelle-t-elle. "C'est comme dans une cour de récréation", selon l'ancienne ministre : "quand les forts attaquent les faibles, il ne faut pas choisir d'être du côté des forts".