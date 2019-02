publié le 06/02/2019 à 08:45

Faut-il lutter contre le cumul des mandats en politique ? Cette question est l'une des nombreuses demandes des "gilets jaunes". Mais selon Charles de Courson, il s'agit d'une "énorme erreur".



Invité sur RTL ce mercredi 6 février, le député de la Marne est élu depuis 25 ans et réélu depuis 1993. Il estime que "si vous êtes élus, maire de votre commune à 30 ans, vous faites trois mandats et donc à 48 ans, vous êtes apprécié de vos concitoyens, mais pourquoi les priver de vous réélire".

Et d'ajouter : "Ce n'est pas cela le bon critère. Ce qu'il faudrait, c'est mettre une limite d'âge à la candidature. Vous ne pouvez pas vous présenter au-delà de 65, 70 ans. Je suis démocrate et j'ai toujours été élu avec des majorités considérables. J'aime mes électeurs et ils me le rendent bien (...) C’est aux électeurs de choisir, ce n’est pas à la loi".