Covid-19 : "Nous ne voulons pas reconfiner le pays", insiste Olivier Véran

publié le 27/09/2020 à 12:20

La France a enregistré plus de 14.000 nouveaux cas en 24 heures, le taux de positivité continue d'augmenter, et 58 clusters ont été découverts. Sur les sept derniers jours, 4.102 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 763 cas graves en réanimation.

Face à cette situation de plus en plus préoccupante, le gouvernement durcit les mesures pour limiter les contaminations. Dans les grandes métropoles comme Paris et Aix-Marseille, les restaurants et les bars sont fermés à partir de 22h dès ce soir à Marseille, et dès lundi soir pour Paris, et ce pendant deux semaines.

Faut-il redouter un nouveau confinement ? "Nous ne voulons pas confiner le pays, même si la Suède, Cardiff ou l’Espagne le font. Nous ne voulons pas arrêter totalement la vie économique, sociale, culturelle des Français", rétorque Olivier Véran dans Le Grand Jury-RTL-Le Figaro-LCI.

Le ministre des Solidarités et de la Santé a d'ailleurs répondu à la tribune des deux prix Nobel Esther Duflo et Abhjit Banerjee qui proposent un reconfinement temporaire avant les fêtes de Noël : "Aller anticiper un confinement de trois semaines me semble de l’ordre de la prédiction, or je préfère l’anticipation. Je ne me projette pas à dans 2 mois avec des plans à la comète."