Quand les problèmes cardiaques d'une patiente cachent un mal inattendu

Dans le nouvel épisode du podcast "Symptômes", Alice, étudiante en médecine, raconte l'incroyable expérience qu'elle a vécue lors de son premier stage dans un hôpital. Affectée dans un service de cardiologie, elle est très impatiente de sortir de ses livres et de se confronter pour la première fois à des prises en charge concrètes. "On rentre un peu dans le vif du sujet, on va rencontrer des patients, des équipes médicales, voir ce que c'est qu'une spécialité dans la vraie vie", s'enthousiasme la jeune femme.

Entre l'excitation et le stress, la future médecin découvre ce nouveau service et suit avec attention l'interne qui l'accompagne. "On prenait en charge des patients qui avaient eu un infarctus du myocarde", ajoute-t-elle. Cette souffrance cardiaque s'explique par une insuffisance de l'irrigation du cœur, souvent en raison d'un problème aux artères coronaires qui peuvent être bouchées ou rétrécies. Alice vient tout juste d'arriver et se retrouve rapidement au cœur de l'action : l'interne lui explique qu'une patiente en urgence cardiologique, va être transférée dans la matinée.

"C'est une femme d'une cinquantaine d'années qui a fait un malaise chez elle. C'est son fils qui a prévenu le Samu. Il était en pleine discussion et sa maman s'est sentie mal puis s'est effondrée", rapporte l'étudiante. Au réveil, cette quinquagénaire a ressenti une vive douleur thoracique qui a irradié au bras : les symptômes courants d'un infarctus.

Bien que ce type de prise en charge soit quotidienne, les médecins ne minimisent pas les risques. L'électrocardiogramme que les urgentistes ont réalisé, montre que son cœur est bien en souffrance. "Il faut agir vite parce qu'il y a des complications qui peuvent se produire très rapidement (…) au bout déjà de quelques heures, on risque de ne plus retrouver l'activité cardiaque normale", alerte la jeune femme.

Pour approfondir l'examen, la patiente doit passer une coronarographie. "Grâce à ça, on peut visualiser les artères coronaires. C'est vraiment le seul examen qui permet de voir très spécifiquement l'atteinte du cœur", poursuit-elle.

Si le tableau clinique s'annonce classique, les résultats de la coronarographie vont eux, tout remettre en cause. Ce n'est a priori pas un infarctus. Et la prise en charge de cette patiente va probablement marquer Alice à vie.

