publié le 09/07/2018 à 19:16

La Première dame ne sera pas au bras d'Emmanuel Macron pour soutenir les Bleus. En revanche, le président, lui, se rendra à Saint-Pétersbourg pour encourager l'équipe de France en Russie face aux Diables rouges de la Belgique, mardi 10 juillet. Il l'avait promis.



Selon nos informations, la délégation est assez réduite. Le président de la République n'a eu droit qu'à 5 invités. Parmi eux, deux grandes figures du foot français : Guy Roux, le mythique ex entraîneur d’Auxerre et Jean-Pierre Papin, qui s'était illustré à Marseille. Mais aussi l'écrivain Olivier Guez, prix Renaudot 2017 et passionné de ballon rond.



Le chef de l'État a également convié un éducateur bénévole de la banlieue parisienne et enfin un adolescent de 12 ans, Yannel. Il s'était fait remarquer l'an dernier lors d'un déplacement d’Emmanuel Macron dans les Yvelines avec le Secours populaire et il va sans aucun doute encore attirer tous les regards.

Pas de rencontre diplomatique officielle

Mais Emmanuel Macron ne s'attardera pas. Il arrivera dans le stade un quart d'heure seulement avant le coup de sifflet, à 20 heures, heure française et il repartira aussitôt après la fin du match, non sans avoir, à priori, fait un petit détour par le vestiaire des Bleus.



En tribune officielle, le chef de l'État sera aux côtés notamment du Premier ministre belge et de neuf autres dirigeants étrangers. Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, pas de diplomatie du sport, pas de rencontre officielle avec Vladimir Poutine - qui ne devrait pas être en tribune d'ailleurs - ou avec l'un de ses proches.



Enfin L'Élysée a une préoccupation : ne pas en faire trop. Ce n'est pas lui la vedette, dit-on dans son entourage. Ce déplacement express a été précédé d'une polémique sur le report du Plan pauvreté. Ceci explique peut-être cela.