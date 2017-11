publié le 06/11/2017 à 12:51

Le prix Renaudot a été décerné lundi 6 novembre à Olivier Guez au restaurant Drouant, à Paris, pour La Disparition de Joseph Menguele chez Grasset. Le prix Renaudot de l'essai a été attribué à Justine Augier pour De l'ardeur (Actes Sud) et le prix Poche pour Les méduses ont-elles sommeil de Louisiane C. Dor (Folio).



Et juste après le prestigieux prix Goncourt, vient le temps du plus discret mais tout aussi respectable prix Renaudot. Qui n'aurait pas envie d'être un nouveau nom dans le sillage de Louis-Ferdinand Céline, louis Aragon, Annie Ernaux ou Jean-Marie Gustave Le Clézio ? Le prix a été annoncé, comme son illustre grand frère le Goncourt, dans le très chic restaurant Le Drouant à Paris.

Frédéric Beigbeder, qui a remporté le Renaudot en 2009 pour Un roman français (Grasset) a annoncé le nom du vainqueur.



Le Renaudot avait choisi cinq finalistes : l'écrivain et peintre marocain Mahi Binebine (Le fou du roi, Stock), Olivier Guez (La Disparition de Josef Mengele, Grasset), le primo-romancier David Lopez (Fief, Seuil), Patricia Reznikov (Le songe du photographe, Albin Michel) et Anne-Sophie Stefanini (Nos années rouges, Gallimard).