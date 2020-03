publié le 29/03/2020 à 15:01

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a demandé aux entreprises de ne pas procéder à des licenciements en cette période de pandémie de coronavirus, jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Alors que les commerces non nécessaires ont fermé, de nombreux employés craignent d'être renvoyé faute d’activité économique.

"Tout licenciement qui serait dû à la crise n'est vraiment pas la bonne démarche". Le gouvernement français "se donne les moyens de préserver l'emploi", a-t-elle rappelé. La ministre a souligné que le soutien de l'État aux entreprises représente "un gros coup pour la nation" : un choix que "nous assumons pleinement".

L'objectif de ces mesures d'urgence est d'éviter "les défaillances des entreprises ou l'impossibilité de celles-ci à faire repartir leur activité si elles perdent leurs compétences".

Les autorités françaises ont mis en place "le dispositif le plus protecteur d'Europe", rappelle Muriel Pénicaud. "Il faut l'utiliser, on a plusieurs milliers de demandes par minute, on répond à toutes les demandes en temps réel". La ministre a précisé que les entreprises "ont trente jours pour faire leur déclaration", sachant que les réclamations peuvent être prises en compte de manière rétroactive. "Surtout ne licenciez pas, vous serez remboursé par l'État", a-t-elle martelé.

Les salaires, "reversés en chômage partiel", seront en effet remboursés par l'État. "Il n'y a donc aucune raison" de procéder à des licenciements puisque le gouvernement ne fixe aucun plafond. "On sauvera tous les emplois" , a assuré la ministre. Elle a par ailleurs rappelé que l'ordonnance des 60 heures hebdomadaires doit être utilisée "avec parcimonie".